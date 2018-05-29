/skrum into the message input to quickly configure a conference, and Skrum will call each participant on their listed telephone. No external application required!A free Skrum account is needed. The app will authenticate the first time you run
/skrum. Help is available via the
/skrum help command.
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