WebGazer is an uptime monitoring and analytics platform. It monitors your websites, API endpoints and cron jobs. And alerts you in case of an issue.This app integrates WebGazer with Slack. You can select the channel you want to get your WebGazer notifications on.
WebGazer pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
WebGazer will retain customer data in in accordance with Customer’s instructions, including any applicable terms in the Terms of service and Privacy policy, and as required by applicable law.
Règles d’archivage et de suppression des données
WebGazer shall delete Customer Data in accordance with (i) data retention periods available online at: https://www.webgazer.io/pricing; or (ii) if needed, Customer may request that WebGazer delete Customer Data at any point.
Règle de stockage des données
WebGazer will store customer data in accordance with customer's instructions and as required by applicable law.
Account deletion can be requested after signing in and once the request is made, WebGazer, Inc. deletes all the associated data irreversibly.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
security@webgazer.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)