Trotto Go Links

Today’s companies produce more data than anybody can keep up with. Finding the information you need to do your work is orders of magnitude harder than doing a Google search. Enter Trotto. Trotto shortens your long and frequently-used URLs to elegant "go links", making them intuitively memorable, easily shareable, and accessible from anywhere in the world. Replace long URLs to frequently-used resources like dashboards, folders, docs, and repos with intuitive go links (for example, go/roadmap or go/logs). Go links are stored with your organization and can only be used by team members with valid company accounts (you’ll never see or conflict with links belonging to other organizations). With the Trotto Slack app, you can create go links just by typing "/point [keyword] to [URL]" in Slack.