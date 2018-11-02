Trotto Go Links

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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
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