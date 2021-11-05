With TestMu AI (formerly LambdaTest) app for Slack you can run Automated screenshot tests of your URLs on 2000+ different desktop and mobile browsers directly from Slack channel. Just a simple slash command and you get full-paged screenshot of your page taken on real cloud hosted machines running real operating systems and real browsers.

Here's how to use Slash command

/screenshot [URL] [Optional ListNumber] In addition you can also collaborate with your teammates by sharing issues from TestMu AI sessions to Slack in real time. While performing a test session, with a single click, you can instantly push issues to individuals or channels in Slack! Issues pushed to Slack will capture screenshots along with test information such as Project Name, Test Environment, Summary, Issue Type as well as Severity. Sign Up Now !!