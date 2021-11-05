Règle de conservation des données
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. Users are controllers of their data and LambdaTest provides both UI based and API based methods to extract, or delete this data.
Règles d’archivage et de suppression des données
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. After 60 days this data gets automatically deleted.
Règle de stockage des données
LambdaTest saves all user data as per GDPR and CCPA policies. All European user's data gets saved in Europe based data centers where as all north american user's data gets saved in NA region. All data is saved in end-to-end encrypted format as per NIST guidelines
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no