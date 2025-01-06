Règle de conservation des données
AppStack Solutions, the creators of Officebot, will retain customer data only as long as necessary to provide our services or as required by applicable laws. Specific retention periods are defined for various data types, ensuring that unnecessary or outdated data is securely deleted. For more details, please review our Privacy Policy.
Règles d’archivage et de suppression des données
AppStack Solutions will archive or remove customer data upon request or after the termination of services. Customer data will be permanently deleted from our systems in accordance with applicable laws and internal data management policies. Users can also contact us to request data removal. Detailed information is available in our Privacy Policy.
Règle de stockage des données
AppStack Solutions securely stores customer data in compliance with industry standards and applicable regulations. All customer data is encrypted at rest and in transit using AWS's standard data storage policies and encryption protocols. Our infrastructure is hosted on AWS, ensuring robust security, reliability, and compliance with global standards. For more details, please refer to our Privacy Policy.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no