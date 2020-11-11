Reminder Bot

Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@reminderbot.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Google Analytics, Facebook Ads Pixel, Google Chat, Microsoft Teams API, Discord API, Microsoft Outlook API, Telegram API, IP Lookup API.
Utilise la rotation de jeton
yes