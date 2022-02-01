Règle de conservation des données
Currently 15Five retains all customer data for the life of the account (with an additional 90 day grace period to prevent accidental deletion of customer data). 15Five's application does include utilities to allow for the Data Subject deletion requests as required by worldwide data privacy and protection regulation.
It is possible to extend 90 day grace period by specifing a flag for an account upon customer request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Currently 15Five retains all customer data for the life of the account (with an additional 90 day grace period to prevent accidental deletion of customer data). 15Five's application does include utilities to allow for the Data Subject deletion requests as required by worldwide data privacy and protection regulation.
It is possible to extend 90 day grace period by specifing a flag for an account upon customer request.
Règle de stockage des données
15Five has AES-256 block encryption enabled all storage medium used in our production environment. We also encrypt sensitive customer data on the row level as it enters our database layer using an AES Cipher Feedback algorithm and 256-bit key unique to the company.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no