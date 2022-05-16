Postmark Bot

Procédure de demande de suppression de données

As of now, our intention is to service DSR requests (such as delete and export) manually. If you have an account with us, you may access, correct, or request that we delete your personal data by contacting us at support@postmarkapp.com. This request can include personal data of other individuals, like your employees or customers that you have provided to us and who have requested this of you. We will respond to these requests within 14 days or less, which is well within the GDPR requirement of 30 days.