Postmark Bot

Règle de conservation des données
Postmark collects and retains content and metadata for all emails for 45 days to give customers the ability to access their full message history during that time.
Règles d’archivage et de suppression des données
After 45 days, original email content and metadata are removed from our system. Bounces, spam complaints and unsubscribed recipients are stored indefinitely in a Streams Suppression list for reporting and list hygiene.
Règle de stockage des données
Postmark's primary data and servers are hosted at ServerCentral's data center (located outside of Chicago), and Amazon Web Services (AWS).
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Postmark's primary data and servers are hosted at ServerCentral's data center (located outside of Chicago), and Amazon Web Services (AWS).
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, ServerCentral
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs