Règle de conservation des données
Micrantha will retain customer data in accordance with GDPR and PIPEDA. The fortunes service currently retains no customer information.
Règles d’archivage et de suppression des données
Micrantha will remove customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Règle de stockage des données
Micrantha will store customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Site(s) de centre de données
Canada
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
DigitalOcean
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no