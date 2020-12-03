Règle de conservation des données
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Règle de stockage des données
User data is encrypted at rest with AES-256.
Site(s) de centre de données
États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs