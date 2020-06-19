Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Customer Data is stored on AWS managed databases. Data is encrypted at rest and in transit.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs