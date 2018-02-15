Ludo is a platform for playing online team building games in the workplace. We built Ludo as a tool to help us bring our teams and people together, and now we want to share it with you. Ludo uses games inspired by popular social games like Werewolf (that we ourselves have a love for). By connecting Ludo to Slack you'll be notified of the game progress directly through Slack. Ludo has a free trial then costs only $9/user/year.
Ludo pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
No slack data is ever stored beside the webhook url to your private slack channel.
Règles d’archivage et de suppression des données
Ludo will remove all your data immediately after getting in contact with us.
Règle de stockage des données
All data is securely stored. And no passwords are stored.
Site(s) de centre de données
Pays-Bas
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When someone request Ludo to delete some user data we first check that the request is legitimate (not someone trying to impersonate the user), and if it is we'll delete all their data as requested immediately.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
contact@ludo.team
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)