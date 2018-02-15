Ludo is a platform for playing online team building games in the workplace. We built Ludo as a tool to help us bring our teams and people together, and now we want to share it with you. Ludo uses games inspired by popular social games like Werewolf (that we ourselves have a love for).

By connecting Ludo to Slack you'll be notified of the game progress directly through Slack.

Ludo has a free trial then costs only $9/user/year.