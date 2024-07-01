BetterCloud Spend Alerts

BetterCloud's Spend Optimization helps you effortlessly stay on top of your software and cloud spend. Quick Setup

Set up in 5 minutes to instantly view a breakdown and forecast of your software spend over time. Control Your Costs

Receive timely alerts on subscription price increases, unused products, duplicate charges, contract renewals, vendor security breaches, and more. Sync and Save Time

Ditch spreadsheets. Securely connect your payment systems to automatically track all your spend in a private workspace. Contracts Management

Keep track of your contracts and never miss a renewal or expiration. The Spend Optimization integration for Slack automatically sends real-time spending alerts and notifications from your workspace to a Slack channel of your choosing. Note: you may not see your first alerts for 5-7 days, depending on the automated data refresh schedule.