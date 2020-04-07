Use the Bionic Metrics Slack App to post messages about test results to your Slack workspace. You can do things like notify channel "prod" when starting suite "Smoke Test" or notify channel "dev" when "Smoke Test" is failing.
Bionic Metrics pourra voir :
Bionic Metrics pourra faire :
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