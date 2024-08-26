Règle de conservation des données
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data retention policy
Règles d’archivage et de suppression des données
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data removal policy
Règle de stockage des données
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data storage policy
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Exposure to LLMs is an add-on feature which requires explicit opt-in within the Service Now Virtual Agent. If enabled, we may utilize the following models: Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes. We are utilizing the default configuration f
Politique de confidentialité des données du LLM
Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes.
Politique de résidence des données des LLM
Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes.