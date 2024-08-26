Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data retention policy

Règles d’archivage et de suppression des données As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data removal policy

Règle de stockage des données As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data storage policy

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Exposure to LLMs is an add-on feature which requires explicit opt-in within the Service Now Virtual Agent. If enabled, we may utilize the following models: Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM.

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes. We are utilizing the default configuration f

Politique de confidentialité des données du LLM Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes.