RollButler

Règle de conservation des données
We will retain customer data in accordance with the GDPR, especially as there will be stored no personal data retrieved by the Slack API connection.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove customer data in accordance with the GDPR, especially as there is stored no personal data from the Slack API connection.
Règle de stockage des données
We will store customer data in accordance with the GDPR, especially as there is stored no personal data from the Slack API connection.
Site(s) de centre de données
Allemagne
L’application/le service a des sous-processeurs
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