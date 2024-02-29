Google Analytics Insights

Règle de conservation des données
Each time your marketing metrics need to be accessed, your data is accessed only at that time and is not stored in our system. Some images of graphs are saved for 7 days to allow you to see the data historically for a short period of time, images are deleted after 7 days.
Data is destroyed as soon as it is used (eg. in the case of report and alert rendering)
Règles d’archivage et de suppression des données
Freevolut LTD trading as GA-Insights will delete all associated data on request. Please contact team@ga-insights.com. Deleting your account using our website will have the same effect.
Règle de stockage des données
Freevolut LTD trading as GA-Insights will retain all data in accordance with GDPR. For more information please see:
We store your data in our systems for as long as you are a customer or user. This is until you decide to delete your account, or request deletion.
For data being sent to 3rd parties such as Slack, Teams, and Email the data is created in memory, is sent to your tool and is immediately destroyed.
No sensitive data is permanently stored on our systems.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All user data is stored on Microsoft Azure CosmosDB instances. All sensitive Google Analytics data is destroyed post-transit (ie - once data is delivered to Slack)
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no