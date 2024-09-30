Règle de conservation des données
For the duration of the account + 12 months following cancellation, or deletion upon request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is deleted from the live site on request (or via the app), and purged from remaining cache / logs / backups within 30 days.
Règle de stockage des données
Customer data is stored encrypted via AES 256 encryption, and is governed by our Terms of Service, Privacy Policy, GDPR Data Processing Agreement and internal application security Policies.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted, we are hosted on Amazon AWS. We offer two regional environments for customers to choose - US and EU.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no