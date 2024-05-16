Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
本サービスの障害に備え、利用者情報はクラウドストレージ上で冗長化して保存されています。
Site(s) de centre de données
Japon
Détails sur l’hébergement des données
利用者情報を含む各種データはクラウドストレージ上で管理されています。
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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