「キンコン」はICカードを利用した勤怠管理と交通費精算のためのクラウドソリューションです。Slackへ連携すると、専用端末を用意したりWEB画面にログインしなくても、Slackへの投稿時に出退勤や休憩の打刻が可能になります。設定も簡単で、打刻キーワードを設定するだけですぐに利用開始できます。外出が多い働き方や、リモートワークでの勤怠管理に便利な連携です。