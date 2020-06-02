Cronhub helps you to easily schedule and monitor any recurring tasks. It's built for developers who don't like managing servers and working with cron jobs.Features: - Cron job scheduling - Cron job uptime monitoring - Cron job running time monitoring - Instant alerts with Email, Slack, SMS, or webhook. - Team collaboration - Rich analytics on metrics - Access to logs
Cronhub pourra faire :
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