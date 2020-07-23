Règle de conservation des données
We retain article and files data created by the user for 30 days after their subscription expires or is cancelled. After 30 days the data will be deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is removed 30 days after a subscription to Papermind has been cancelled or has expired. Customer data is available on request by emailing us at mailto:hello@papermind.co or contacting us via the contact form on our website.
Règle de stockage des données
Data is stored in AWS S3 buckets and is encrypted while at rest using Amazons Server Side AES256 Encryption. Data is only transferred over HTTPS.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on AWS located in the United States.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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