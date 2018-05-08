Règle de conservation des données
MoBerries GmbH will retain Customer Data in accordance with European GDPR and companies official data privacy policy. Customer Data will be retained for a period of one year after the last user activity.
Règles d’archivage et de suppression des données
MoBerries GmbH will remove Customer Data in accordance with European GDPR and companies official privacy policy. Customer Data will be removed after one year of user inactivity or within 24 hours after data erasure request.
Règle de stockage des données
MoBerries GmbH will store Customer Data in accordance with European GDPR and and companies official data privacy policy.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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