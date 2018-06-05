Règle de conservation des données
Customers can choose their retention settings directly through their workspace.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, customer data is deleted immediately and backups are deleted within 14 days.
Règle de stockage des données
Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Site(s) de centre de données
Turquie
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
NGN
L’application/le service a des sous-processeurs
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