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Leadinfo pourra voir :
Leadinfo pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Leadinfo will retain Customer Data in accordance with the European GDPR
Règles d’archivage et de suppression des données
Leadinfo will remove Customer Data in accordance with the European GDPR
Règle de stockage des données
Leadinfo will store Customer Data in accordance with the European GDPR
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When someone requests for Leadinfo to delete personal data, we comply with that request
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@leadinfo.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)