Règle de conservation des données
Customer data are kept as long as the Slack workspace exists, and as long as the contractual relationship with that customer exists or 24 months from the deletion of the user (subject to another retention period defined in a specific regulation).
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion or customer archival request, Spendesk carries out the full, complete, definitive and irreversible deletion by anonymisation of the data, on all storage media and servers, within a maximum period of 15 days.
Règle de stockage des données
Customer data are stored redundantly at multiple physical locations in our cloud provider's data center in order to guarantee their availability. Those data are continuously backed up in a secure way and can be restored at any time.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no