No need to login to your CRM every time find your leads, opportunities, contacts, service requests etc. A list of Slack commands make your instantly productive be it asking your top opportunities, your hot leads or keeping track of your SRs.The setup is extremely simple. All you need is to use the same email address which is used was used to create FlashCX.ai account. If no account has been created, an account can be generated automatically. A paid FlashCX.ai account is required for enabling this app functionality.
FlashCX.ai pourra voir :
FlashCX.ai pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.