The Jobma Slack workspace integration connects your Jobma and Slack workspace accounts. This will let you track and evaluate candidate’s video interviews directly from the Slack workspace using notifications. For this integration, you require a paid Jobma account.
JOBMA pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.