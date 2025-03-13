Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
We support any SAML SSO provider
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@workday.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Please refer to the terms of your agreement with Workday.
Utilise la rotation de jeton
no