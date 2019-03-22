Règle de conservation des données
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Règle de stockage des données
We store data encrypted and follow all best-practices for data security.
Site(s) de centre de données
Canada
Détails sur l’hébergement des données
Internal
Société chargée de l’hébergement des données
Internal
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no