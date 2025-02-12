Règle de conservation des données
Data will not be stored for more than the amount of time specified in our Terms of Service, Privacy Policy, customer contracts, or other binding agreements.
Règles d’archivage et de suppression des données
By default, a customer’s data is stored indefinitely. Upon customer request, the data may be deleted up to 1 month after the request, at the latest, with the exception of data that is required to establish proof of a right or a contract, which will be stored for the duration provided by enforceable law. Once deleted, a user’s data cannot be restored.
Règle de stockage des données
Assembled’s data is encrypted at rest using AES-256.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI GPT-4 (via ChatGPT Enterprise)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI retains API data for up to 30 days for abuse and misuse monitoring, but does not use the data for training or improvement of models. We do not store or log user prompts or responses beyond what is required for operational performance.
Politique de confidentialité des données du LLM
Each customer’s data is isolated and processed separately. As a ChatGPT Enterprise customer, our queries are not used to train OpenAI models. All API usage is tenant-specific and not shared across customers.
Politique de résidence des données des LLM
As of now, OpenAI processes and stores data in the United States. (Note: OpenAI does not currently support custom regional data residency, but this may change—double-check with OpenAI if data residency is a contractual requirement.)