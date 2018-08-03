Want a quick way to lookup information on your favorite Pokémon? Install the Pokédex app and quickly ask Professor Oak! Examples of usage:

/pokedex lookup 1

/pokedex lookup bulbasaur

/pokedex lookup bulbasaur --metric

/pokedex lookup bulbasaur --language=ja Use the option --metric to request the Pokémon height and weight to be displayed in metric units.

Use the option --language=? where ? is an ISO639 language code, such as ja , en , es .