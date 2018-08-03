/pokedex lookup 1
/pokedex lookup bulbasaur
/pokedex lookup bulbasaur --metric
/pokedex lookup bulbasaur --language=jaUse the option
--metric to request the Pokémon height and weight to be displayed in metric units.
--language=? where
? is an ISO639 language code, such as
ja,
en,
es.
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