Automatic Code Review Reminders for BitBucket and GitLab. Code Dog will bark at you if you don't complete your code reviews!:clock130: Team Reports Receive daily team reports about pending reviews - no more manual poking!:man: User Reports Receive a direct message with a report about reviews relevant to you - never lose a pull request again!:bell: Direct Messages Receive a direct message as soon as someone approves your changes - don't let your pull requests linger!:dog2: Easy Setup Just a few simple steps and you're ready to go. Install the Slack App now and get merging! :dog: Woof!Please see the website for information about our free trial and pricing.
Code Dog pourra voir :
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Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@code-dog.app
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)