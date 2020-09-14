Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain all data by default to ensure you have continuous access to historical reports and automated insights. This allows for long-term performance tracking and consistent service delivery. We keep this information as long as your account remains active or as needed to provide our services and meet business requirements.

Règles d’archivage et de suppression des données We follow a "request-to-remove" model. If you wish to have your data deleted or archived, you can submit a request through our support channels or account settings. Once a request is received, we will identify and remove the data from our active production systems. Please note that data may persist in encrypted backups for a limited time (typically 30–90 days) before being permanently overwritten.

Règle de stockage des données All data is stored and managed using Amazon Web Services (AWS). We leverage AWS’s secure infrastructure to provide high availability and protect against data loss. Your information is protected using industry-standard encryption both at rest and in transit, and internal access is strictly limited to authorized personnel only.

Détails sur l’hébergement des données Cloud Hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://static.jepto.com/legal/Jepto-GDPR-Addendum.pdf

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Claude Sonnet, OpenAI GPT, Meta Llama, xAI, Grok, Google Gemini

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Metadata such as usage counts and timestamps may be retained for billing and analytics purposes. Users can request complete data deletion in accordance with our Privacy Policy and applicable data protection regulations.

Politique de confidentialité des données du LLM All customer data processed by Jepto's LLM features is strictly isolated on a per-workspace basis. Each Slack workspace's data is logically separated and never commingled with data from other customers. LLM queries are processed in isolated contexts.