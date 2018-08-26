MotionBoard

MotionBoardは、様々なデータを「よりリアルに」「より分かりやすく」「より美しく」

ビジュアライズするBIダッシュボードサービスです。 意思決定や行動の変化を促す情報をスピーディーに届けることができます。

IoT（Internet of Things）データのリアルタイム可視化や

地図データの標準搭載により、多彩な表現を提供できます。 Slackと連携すると、MotionBoardの分析結果に基づくアラート情報を

グラフ画像等の表現でSlackに自動でリアルタイムに通知できるので、

状況把握がよりスピーディーになり、素早いアクションにつなげることができます。 ご利用いただくにはMotionBoardのサービス契約（有償）が必要です。