MotionBoard

MotionBoardは、様々なデータを「よりリアルに」「より分かりやすく」「より美しく」 ビジュアライズするBIダッシュボードサービスです。意思決定や行動の変化を促す情報をスピーディーに届けることができます。 IoT（Internet of Things）データのリアルタイム可視化や 地図データの標準搭載により、多彩な表現を提供できます。Slackと連携すると、MotionBoardの分析結果に基づくアラート情報を グラフ画像等の表現でSlackに自動でリアルタイムに通知できるので、 状況把握がよりスピーディーになり、素早いアクションにつなげることができます。ご利用いただくにはMotionBoardのサービス契約（有償）が必要です。
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