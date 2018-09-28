Règle de conservation des données
Partnered will retain data for the duration that Partnered is used.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon termination, or request of termination, Partnered will schedule removal of customer data.
Règle de stockage des données
Customer data is stored encrypted and only accessible if required to solve an issue by senior staff via logged and authenticated procedures.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Data is securely hosted on Google Cloud and is encrypted at rest.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
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