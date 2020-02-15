Date du dernier test d'intrusion
2020-02-15
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta, only for some paid plans
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@typeform.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
yes
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
yes
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
github.com/go-kit/kit
github.com/go-logfmt/logfmt
github.com/go-stack/stack
github.com/grokify/html-strip-tags-go
github.com/kr/logfmt
Utilise la rotation de jeton
no