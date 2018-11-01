Règle de conservation des données
We retain data for 35 days of backup in-case of retention required and take 24 hour data backups.
Règles d’archivage et de suppression des données
We remove data after 35 days of backup in-case of retention required.
Règle de stockage des données
We store data on SOC3 cloud servers, behind firewalls and have strong storage and retention policies.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs