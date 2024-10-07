Règle de conservation des données
ActiveDEMAND will retain customer data for 2 years. This can be configured within the platform.
Règles d’archivage et de suppression des données
ActiveDEMAND will remove customer data within 30 days of cancellation or upon request.
Règle de stockage des données
ActiveDEMAND securely stores client data and does not access client data without explicit consent.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no