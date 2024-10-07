ActiveDEMAND is a flexible marketing platform for businesses large and small. ActiveDEMAND packages range from the full-featured call tracking application for the small business marketer to the powerful Marketing Agency Portal designed for digital marketing agencies with multi-client management needs. Engage and track prospects using the integrated, comprehensive call tracking module, do more with built-in email templates, landing pages and social media. Convert leads and prospects into customers using automated marketing to manage nurture campaigns, auto-replies and more. Retain customers and grow your repeat businesses with powerful newsletters, special promotions and more. With the ActiveDEMAND Slack APP you can:

-Schedule Slack message posts to update folks about marketing campaigns

-Use workflows to let marketing know about leads You will require a paid ActiveDEMAND account to use the ActiveDEMAND Slack app.