Downtime Monkey

Get alerts to your Slack if your websites go down - quick and easy to use.60 websites monitored every 3 minutes, completely free.App features:- Down Alerts. When a website goes down- Up Alerts. When a website comes back online- Instant Alerts. Messages can be sent the instant a website is detected down- Custom Alert Timing. Messages can be sent if a website stays down for a specific time: e.g. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes etc. (paid feature)- Repeat Alerts. Repeat messages can be sent if a website remains down for a specific time: e.g. 10 mins, 20 mins etc. (paid feature)- Rate Limit Alerts. Set the maximum number of downtime messages that can be sent per hour. Useful if you manage lots of websites (paid feature)Get started at: https://downtimemonkey.com
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