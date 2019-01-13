This app shows KBO match scores. If you do not enter a date, the score for yesterday and today will be shown. If you enter a date, the score for that date will be shown. (ex: /kbo 2018-06-30)I made it easy to find a match score during work. Please use a lot of KBO fans!
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