Azure Pipelines

Règle de conservation des données
/azpipelines does not store any personal customer data.
Any token command given after "/azpipelines" will be retained for 28 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
/azpipelines does not store any personal customer data.
We delete data from logs after 28 days.
Règle de stockage des données
/azpipelines does not store any personal customer data.
We are retaining data for audit, service health and diagnosis.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no