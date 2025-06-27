Règle de conservation des données
Your privacy and the security of your data is our top concern. Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to help@safetycheck.in.
Règles d’archivage et de suppression des données
Safety Check provides all users the ability to delete their data by submitting a request to help@safetycheck.in.
Règle de stockage des données
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Inde
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Microsoft Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no