Règle de conservation des données
Avion retains Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Règles d’archivage et de suppression des données
Avion removes Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Règle de stockage des données
Avion stores Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne, France
Détails sur l’hébergement des données
Public and privately hosted cloud servers and infrastructure. The full set up depends on the customer plan type.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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