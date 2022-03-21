Règle de conservation des données
We retain all customer data for the entire duration of the contract.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon contract termination, a customer's data is retained in an inactive state for up to 180 days, post which a hard delete is performed on the data, in accordance with contractual terms.
Règle de stockage des données
Mindtickle has a documented data retention policy, designed in compliance with all applicable regulations, e.g. GDPR. At any point in time, customer can download their data from the created modules on the platform. Additionally, customers can request Mindtickle to return their data and as specified in the contract agreement, we will provide the data in industry standard or mutually agreed upon format. Upon contract termination, a customer's data is retained in an inactive state for up to 180 days, after which a hard delete is performed on the data, in accordance with contractual terms. User logs are retained up to one year. The logs are pseudonymized in general and is rendered anonymized upon deletion of user data. Active customers and their users can also request deletion of their personal data, including those in accordance with applicable regulations such as GDPR, CCPA and UK DPA 2018 through the Mindtickle support team. Upon request from its customers, Mindtickle can provide a certificate for secure data deletion of customer data. Client-specific exit strategy, if any, is decided in consultation with the client and outlined in the contract with the said client.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Singapour
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT-4.1
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Mindtickle enforces minimal data retention for AI interactions. Data is used only during request processing and deleted immediately afterward. For Azure OpenAI, content management is configured to disable human review and ensure instant data deletion.
Politique de confidentialité des données du LLM
Mindtickle is a multi-tenant platform with a logically single-tenant architecture ensuring strict customer data isolation. Our AI services use private, enterprise-grade models via Azure OpenAI, with all interactions securely segregated per customer.
Politique de résidence des données des LLM
For Azure OpenAI, prompts and responses are processed within the United States.