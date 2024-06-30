Règle de conservation des données
Mission data is retained indefinitely by dscout, unless deletion is required by law or contract.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers may require data deletion as a part of an overall contract or a single statement of work
(SOW) for a single mission. In addition, customers may request data deletion on an ad hoc basis,
including deletion of a single mission entry or all data related to the customer.
Règle de stockage des données
All dscout data is stored in the United States via AWS and Heroku Shield Private Spaces.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no