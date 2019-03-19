Bardzo ważne i przydatne narzędzie dla specjalistów z Polskiej Branży IT. Całkowicie za darmo. Każdy firmowy kanał #random, #heheszki czy #zarciki_it powinien to mieć. Memy, dowcipy i inne do niczego nieprzydatne, ale czasem śmieszne rzeczy. Zapraszamy.
TROLOLOLODEV pourra faire :
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