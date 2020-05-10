NikoAgile te permite agilizar el proceso de feedback con los miembros de tu equipo. Con una simple respuesta a través del chat de Slack pueden expresar cómo ha ido su jornada laboral y así llevar un seguimiento de su estado de ánimo a lo largo del tiempo.
NikoAgile pourra voir :
NikoAgile pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Société chargée de l’hébergement des données
Mongo Atlas
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
Remove all data from database
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
info@nikoagile.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)