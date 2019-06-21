Règle de conservation des données
Cubicast will retain Customer Data in accordance with GDPR. We’ll store your information for as long as we have to by law. If there’s no legal requirement for us to retain the data, we’ll only store it for as long as we need to.
Règles d’archivage et de suppression des données
Cubicast will remove Customer Data in accordance with GDPR. In some circumstances, such as where we no longer have a justifiable reason to continue to process your data, you can request to delete it.
Règle de stockage des données
Your personal data may be stored either on Cubicast servers or on cloud computing servers that may be located in EU member states or outside EU. These services will only comprise storing your data, while Cubicast will remain the controller. Cubicast states that it will select cloud computing providers, who will guarantee the compliance, when providing their services, with the relevant EU legislation for protection of data.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs