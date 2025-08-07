Pesquisas e Performance

Règle de conservation des données
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Règles d’archivage et de suppression des données
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Règle de stockage des données
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Site(s) de centre de données
Brésil
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no