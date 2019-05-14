Alli’s conversational AI helps your team communicate and improve productivity by getting their questions answered right in Slack. You can create beautiful chatflow in Alli’s dashboard or upload FAQ to provide quick and convenient answers to common questions. Everything works seamlessly in your website, mobile app, Slack, Facebook and LINE messenger and even in the voice call.Commands: Type /alli or @alli then hit Enter to start or restart your conversationInstallation: * Sign up for an Alli account * Create your chatflow and turn it on * Go to integration settings * Click Connect to Slack button * Sign in with your Slack accountYour chatbot is all set and ready! By defaults, your chatbot is active only when mentioned @Alli. For more about Alli, check out https://alli.ai/
Alli pourra voir :
Alli pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
login
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hykang@allganize.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)